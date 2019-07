Fermano anziani spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine: denunciate ad Imola dai carabinieri

Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno intercettato due malviventi bolognesi che stavano escogitando qualcosa di losco ai danni di un’anziana automobilista che avevano fermato mentre stava percorrendo via Montericco. Fortunatamente, il piano criminale delle due donne, una 25enne e una 27enne, è stato interrotto subito da una pattuglia dei Carabinieri che alla vista delle due auto ferme lungo la strada si è affiancata per capire cosa fosse successo. Dopo aver scoperto che le due giovani, socialmente pericolose e specializzate in reati contro il patrimonio, in particolare ricettazioni, truffe, furti di ogni genere e rapine, avevano bloccato l’anziana automobilista, 72enne del luogo, facendole credere di essere due appartenenti alle Forze dell’ordine, i militari, quelli veri, oltre a denunciarle per sostituzione di persona in concorso, le hanno proposte all’Autorità competente per il foglio di via obbligatorio dal Comune di Imola.