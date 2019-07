Esce di strada col camion, incastrato nel mezzo soccorso dai Vigili del fuoco

Questa notte verso le 2 i Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla SS12 nord a Mirandola per soccorrere il conducente di un autocarro uscito di strada col mezzo in una semicurva e schiantatosi sul manufatto in cemento di un passo carraio.

Impegnativa l’opera di estricazione dell’uomo, incastrato con gli arti inferiori tra le lamiere del mezzo, che ha visto lavorare due squadre di Vigili del Fuoco insieme ai Sanitari del 118. Nonostante le condizioni, il conducente non sembrerebbe in pericolo di vita.

Rilievi a cura dei Carabinieri.