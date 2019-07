Prosegue la rassegna “Lungo le Antiche Sponde”, inserita nel cartellone del progetto Armoniosamente. Il terzo concerto della rassegna avrà luogo stasera – 1 luglio – alle ore 21, presso l’Auditorium Comunale (presso la Biblioteca) in Via Campi, 41b, a San Felice sul Panaro. Ad esibirsi saranno il clarinettista Daniele D’Ambra ed il pianista Diego Lombardi che, con il programma “Romanze, sonate e fantasie”, proporranno una serata dedicata al repertorio cameristico di grandi autori come R. Schumann, C. Nielsen e F, Poulenc.