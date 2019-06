Furto alla Coop di Bagnolo

carabinieri 100Furto all’alba all’interno del supermercato Coop di via Olimpia a Bagnolo in Piano. Sul posto i carabinieri, allertati da un istituto di vigilanza privata, hanno accertato che ignoti ladri, previa effrazione di una porta posteriore, si erano introdotti nei locali asportando, stando ai primi controlli ancora in fase di inventario, generi vari quali alimenti, alcolici e profumi. I danni, nell’ordine di varie migliaia di euro, sono in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri della stazione di Bagnolo hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.