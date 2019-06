Lunedì a San Prospero partita di beneficenza con la Nazionale calcio tv

A S.Prospero, lunedì 24 giugno, la Nazionale Calcio Tv scenderà in campo alle ore 20,30 allo stadio Seidenari di via Chiletti per affrontare la formazione “Solidariety Team” composta da personaggi dello spettacolo, tra cui Paolo Mengoli, Fio Zanotti e Marco Ligabue, e da rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il sindaco Sauro Borghi.

Si tratta di un evento di beneficenza il cui incasso sarà devoluto alla sezione locale della Croce Blu che ha promosso iniziativa con il patrocinio del Comune.

Per la Nazionale Tv parteciperanno Lorenzo Beccati, voce del Gabibbo, Luca Galtieri, inviato di Striscia la notizia, Mirko Mastrocinque e Gabriele Boscaino, youtuber di Nirkiop, Giampiero Perone, il mitico Principe Cacca da Colorado Cafè, il cantante Federico Stragà, Andrea Zenga di “Temptation island”, Alessandro Orgiato di “Scherzi a parte”, Ignazio Moser dal “Grande Fratello vip”, Fausto Solidoro di Zelig, Andrea Bove dal duo Bove-Limardi-Zelig, Simone Marcato dei Maniko Sport, Lapo De Carlo, giornalista sportivo di Telelombardia, Gianluca Impastato di Colorado Cafè e il Gabibbo.

Il programma della serata prevede dalle ore 19,30 l’esibizione di tutte le associazioni sportive locali accompagnate dalla “Do Re Mi” banda e a partire dalle 20,30 la partita di calcio.

Sarà possibile acquistare i biglietti allo stadio a partire dalle ore 18, 30 (tribuna dieci euro, posti in piedi cinque euro).