Lavori sul tratto urbano di Carpi della linea ferroviaria Modena-Mantova

Partiranno nella notte fra domenica 23 e lunedì 24 giugno i lavori di manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria nella stazione di Carpi.

Per evitare ripercussioni sulla circolazione dei treni, il cantiere di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sarà operativo fra le 24.00 e le 5.00 – ad esclusione delle notti fra venerdì e sabato e fra sabato e domenica – fino a giovedì 18 luglio.

Le modalità delle lavorazioni notturne – con il cantiere che avanzerà progressivamente – sono tali da limitare la durata dell’impatto per singola area.

Le attività, regolarmente autorizzate, si concentreranno in particolare in corrispondenza del passaggio al livello di via Tre Ponti (23 – 27 giugno), nel tratto fra via Generale C.A. Dalla Chiesa e via Ariosto (30 giugno – 11 luglio) e in prossimità del passaggio a livello di via Due Ponti (14 – 18 luglio).

Fino a 25 tecnici e 5 mezzi d’opera saranno impegnati nella sostituzione di scambi e in altre attività funzionali al mantenimento della regolarità della circolazione dei treni.

Il Comune di Carpi segnala che Ferrovie Italiane nell’arco di tempo utile ad eseguire i lavori di manutenzione, per problemi legati alla sicurezza, terrà chiusi i passaggi a livello di via 2 Ponti e via 3 Ponti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Ambiente del Comune di Carpi (059-649138) e il Comando di Polizia Locale (059-649555).