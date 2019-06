Si allontana dalla comunità e tenta il suicidio: salvato da un Brigadiere dei Carabinieri

Ieri pomeriggio un 48enne italiano, residente in una comunità adibita al recupero di persone con disagi psichici e fisici, si è allontanato dalla struttura e ha tentato il suicidio aspettando, immobile e a braccia aperte, l’arrivo imminente di un treno in transito sul primo binario della Stazione Ferroviaria di Imola.

Il gesto non è passato inosservato a un Brigadiere dei Carabinieri effettivo alla Compagnia di Adria (RO) che in quel momento era libero dal servizio. Il militare è sceso velocemente sulle rotaie, lo ha afferrato e trascinato con enorme difficoltà sulla banchina, allontanandolo dai binari con l’aiuto di un civile, 43enne italiano, che aveva assistito ai fatti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola e i sanitari del 118 che dopo aver preso in carico il 48enne lo hanno trasportato in una struttura idonea per ulteriori accertamenti.