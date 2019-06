Venerdì 14 Lapam festeggia a Sorbara la ‘cena in vigna’

Venerdì 14 giugno dalle 19.30, Lapam Confartigianato promuove una ‘cena in vigna’ in occasione dei festeggiamenti per i 60 anni dell’associazione. Presso la Cantina Divinja di Sorbara di Bomporto (in via Verdeta 1) va in scena il ‘Rosso rubino wine festival’, una kermesse per celebrare il Lambrusco, vino delle nostre terre sempre più apprezzato in Italia e all’estero.

Per festeggiare i 60 di Lapam le sedi di Bomporto e Ravarino hanno pensato di unire questi due importanti avvenimenti con la cena in vigna appunto.

Alle 19.30 il via con la degustazione di vini e prodotti tipici della ‘Consorteria del maiale’ e col rinfresco offerto dalla ‘Pasticceria Cometa’ di Sorbara, in collaborazione con ‘I borlenghi di Lele. Alle 20.30 le premiazioni delle aziende storiche Lapam di Bomporto e Ravarino, quelle con almeno 40 anni di fedeltà associativa. Interverranno il presidente generale, Gilberto Luppi e il segretario generale, Carlo Alberto Rossi.

A seguire lo spettacolo ‘Attenti a quei due’ con Alberto Guasti e Gabriele Zoboli.