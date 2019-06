Si tuffano in acqua nella Chiusa di Casalecchio e non riescono a tornare a riva. Soccorsi dai Vigili del fuoco

Ieri sera poco dopo le 20.00, i Vigili del Fuoco del Comando di Bologna sono intervenuti con autopompa, gommone e personale del nucleo sommozzatori, presso la Chiusa di Casalecchio, per assistere due ragazzi stranieri che,nonostante il divieto si erano tuffati nel Reno e, a causa delle forti correnti, non erano in grado di ritornare autonomamente a riva. Un testimone, accortosi di quanto stava accadendo, ha chiamato il 115. I Vigili del Fuoco intervenuti assieme al personale del nucleo sommozzatori con l’apposito equipaggiamento hanno raggiunto i due bagnanti in difficoltà e li hanno portati a riva. L’intervento si è concluso alle 21:35. Sul posto anche personale del 118 e della Polizia Locale.