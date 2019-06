Week end ai Musei di Modena

Mummie, statuette votive e altri reperti dalla collezione dell’antico Egitto (con visita guidata gratuita domenica 16 giugno alle 17), e le opere del Graziosi sotto una luce rinnovata, con la Gispoteca aperta in collaborazione coi volontari del Touring club.

Nel fine settimana di sabato 15 e domenica 16 giugno, i Musei civici di Modena e la Gipsoteca “Giuseppe Graziosi” a Palazzo dei Musei saranno aperti, come sempre a ingresso gratuito, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Nel salone dell’archeologia prosegue l’esposizione “Storie d’Egitto. La riscoperta della raccolta egiziana del Museo Civico”. Costituita da un’ottantina di reperti riconducibili ai temi della regalità, del rituale funerario e della devozionalità templare, la raccolta viene esposta per la prima volta integralmente, in un articolato progetto di studio, indagini diagnostiche e interventi conservativi che hanno interessato reperti archeologici e resti umani, fra i quali la mummia di un bambino. Domenica 16 giugno alle 17 è in programma una visita guidata gratuita (su prenotazione al tel. 059 2033125 o scrivendo a palazzo.musei@comune.modena.it).

Sarà inoltre aperta a ingresso gratuito, grazie alla collaborazione dei volontari del Touring Club, la Gipsoteca “Giuseppe Graziosi” a piano terra del Palazzo.

Rinnovata di recente, grazie al sostegno dell’associazione Amici dei Musei e della famiglia Welker, la Gipsoteca espone un’importante raccolta di sculture, dipinti, disegni e stampe dell’artista Giuseppe Graziosi. Le opere esposte consentono di ripercorrere le fasi salienti della vicenda artistica di Graziosi, dall’iniziale adesione alle tematiche del verismo sociale alle ricerche espressive stimolate dalla visione diretta delle opere di Rodin, all’interesse per la vita e i personaggi del mondo contadino, uno dei temi fondamentali della sua produzione.

I Musei civici di Modena, al terzo piano di Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino, sono aperti gratuitamente al pubblico da martedì a venerdì dalle 9 alle 12; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; lunedì non festivi chiuso.

Informazioni al tel. 059 2033100; online (www.museicivici.modena.it).

Su Facebook e Instagram “museicivicimodena”.