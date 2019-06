Fermato due volte in zona stazione a Reggio Emilia: la prima armato di coltello, la seconda di bastone

Nella serata di mercoledì 12 giugno, personale della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia, durante i servizi mirati di controllo del territorio in zona stazione, ha rintracciato D.K.A.L., finlandese, classe 1991, tratto in arresto lo scorso 8 giugno dagli agenti della locale Polfer. L’uomo veniva trovato con un coltello da cucina in mano che consegnava spontaneamente agli operatori di polizia. Sprovvisto di valido documento identificativo, al termine degli accertamenti di rito, veniva denunciato a piede libero alla locale Procura della repubblica per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Nella mattinata odierna la Squadra Volante interveniva nuovamente nei pressi della Stazione storica Ferroviaria per la segnalazione della presenza di un uomo che, armato di un bastone, molestava i passanti. Gli Agenti intervenuti hanno riconosciuto l’autore in D.K.A.L. e provvedendo ad accompagnarlo in Questura, recuperando anche il bastone di cui si era disfatto poco prima.

In ragione dell’apparente stato psicofisico, il soggetto veniva accompagnato in ospedale per consentire la possibilità di sottoporlo a un trattamento sanitario obbligatorio, eventualità già peraltro suggerita dalla locale Procura della Repubblica all’atto del primo arresto. A seguito di visita specialistica lo straniero veniva immediatamente dimesso senza l’applicazione del TSO.

Proseguono attivamente gli accertamenti tesi a stabilire le ragioni che hanno determinato il possesso di un coltello e di un bastone da parte dello straniero.

