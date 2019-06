Chiusure notturne in A14

Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di pavimentazione previsti in orario notturno a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di giovedì 13 alle 6:00 di venerdì 14 giugno, per chi proviene sia da Bologna sia da Ancona, saranno chiusi gli svincoli che immettono sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso Ravenna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Faenza, percorrere la SP8 Canale Naviglio ed entrare, sulla Diramazione per Ravenna, a Lugo Cotignola.

***

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 22:00 alle 24:00 di giovedì 13 giugno, sarà chiusa l’entrata della stazione di Faenza, verso Bologna e in direzione di Ancona/Pescara.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Imola o di Forlì.