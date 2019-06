Armi e droga sequestrati nel week end dai carabinieri nella bassa reggiana

Un coltello a serramanico, circa 3 grammi di stupefacente tra hashish e marijuana e 8 spinelli. Questo è quanto i Carabinieri delle Stazioni di Gattatico, Boretto e Brescello, con l’ausilio del personale della Polizia Provinciale di Reggio Emilia con l’unità cinofila hanno rinvenuto nel corso dei controlli coordinati eseguiti lo scorso weekend. I militari questa volta hanno battuto le zone nei pressi di locali notturni della bassa reggiana.

A finire nei guai sono stati un giovane, poco più che maggiorenne, trovato in possesso di un coltello a serramanico il cui porto non è consentito ed un minorenne trovato con la droga per il quale si prospetta una denuncia in stato di libertà, alla Procura per i Minori di Bologna, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dieci, invece, sono stati i giovani segnalati amministrativamente, quali assuntori di droghe, alla Prefettura di Reggio Emilia.