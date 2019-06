Domenica ad Albinea volley e musica contro l’omofobia

Domenica 9 giugno, a partire dalle 14, il circolo Bellarosa organizzerà un torneo misto 4 contro 4 di Pallavolo contro l’omofobia in collaborazione con Arcigay Gioconda. Per iscrizioni di squadre (o singoli, per chi non ha ancora un team) mandare un messaggio privato al circolo o su whatsapp al 3338702062.

A partire dalle 18 il circolo sarà animato dalla musica dal vivo e durante tutta la giornata saranno a disposizione birra e gnocco fritto. Inoltre saranno allestiti banchetti e organizzati dibattiti dai ragazzi di Arcigay.