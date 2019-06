“ARCHEO 40, i Tesori di Spilamberto in 40 anni di scavi archeologici”

Proseguono le iniziative promosse dal Comune di Spilamberto in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bologna e diverse associazioni del territorio per celebrare i 40 anni dalle prime scoperte archeologiche nel territorio di Spilamberto e del Museo Antiquarium.

Domenica 9 giugno iniziativa “Longobardi in bicicletta”, biciclettata da Modena a Spilamberto in collaborazione con i comuni di Modena e Nonantola, FIAB e FAI.

Programma della giornata:

Ore 9.30 ritrovo a Modena in piazza S. Agostino e visita guidata ai reperti longobardi esposti nei Musei Civici a cura della direttrice Francesca Piccinini.

Ore 10.15 partenza in bicicletta per Spilamberto con itinerario guidato da FIAB – Sezione di Modena.

Ore 12 breve sosta al punto ristoro.

Ore 13 via Rio Secco incrocio nuova via Macchioni osservazione guidata dell’area archeologica di Ponte del Rio e laboratorio di fusione del bronzo con la tecnica protostorica. Come avveniva la produzione metallurgica all’interno della terramara in cui ci troviamo? Dimostrazione di archeologia sperimentale attraverso la riproduzione delle antiche tecnologie e una spiegazione accurata riguardante il reperimento delle materie prime, l’evoluzione tecnologica e la produzione di oggetti finiti. Iniziativa aperta a tutti.

Ore 15 passeggiata in centro a Spilamberto, per ammirare le bellezze storico architettoniche che lo caratterizzano e visita al Museo Antiquarium.

Ore 16 rientro a Modena in bicicletta con arrivo previsto per le 18.30.

Ricordiamo che le iniziative “Archeo 40” hanno il sostegno del FAI – Fondo Ambiente Italiano, a cui il Comune ha aderito nel 2018 come “Comune Iscritto Sostenitore”.

Per informazioni cultura@comune.spilamberto.mo.it; www.comune.spilamberto.mo.it.