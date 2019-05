Istituzione di un senso unico di prova nell’anello di via Barbolini/via Chiaviche a Castellarano

A seguito dell’incontro fatto con la cittadinanza giovedì 4 aprile, durante il quale è stata illustrata la proposta di risistemazione viaria dell’anello di via Chiaviche/via Barbolini a Castellarano e nel quale si è concordato un periodo di prova di istituzione di senso unico in direzione sud su via Barbolini (tratto da via XXV Aprile a via San Michele) e sul tratto terminale di via Chiaviche in direzione nord (dagli impianti sportivi fino a via XXV Aprile), l’Amministrazione comunale informa che sta predisponendo in questi giorni la segnaletica orizzontale e verticale e che, tramite apposita ordinanza comunale, a far data dal 27 maggio 2019 e fino al 10 giugno 2019, verrà formalmente istituita la nuova viabilità come sopra citato.

I cittadini, invitati alla massima prudenza in considerazione della nuova modalità di circolazione degli automezzi, sono invitati GIOVEDI’ 6 MAGGIO alle ore 20.30 presso l’Oratorio di Castellarano ad un incontro per verificare le eventuali criticità e gli eventuali pregi della modifica provvisoria.