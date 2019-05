Unione delusa per la bocciatura degli emendamenti legati alla ricostruzione

I membri della Giunta dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord si dichiarano profondamente amareggiati per la bocciatura degli emendamenti a favore delle aree colpite dal terremoto del 2012, avvenuta nella giornata di mercoledì 22 maggio alla Camera dei Deputati.

Gli Amministratori dell’Area Nord dichiarano che il terremoto non è una questione di parte e mai come in questa cruciale fase di ricostruzione matura le istituzioni e le comunità colpite devono essere sostenute. Gli Amministratori dell’Unione auspicano che, conclusa la tornata elettorale, a Roma risolvano rapidamente la questione, che non è una boutade elettorale, ma un tema molto importante.