Dichiarazione del Presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi sulla vicenda Italpizza

Italpizza è azienda di riferimento per le pizze surgelate, produce ogni anno 100 milioni di pizze che esporta per il 60% del suo fatturato in 55 Paesi.

A seguito degli avvenimenti che hanno interessato l’azienda, il Presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi ha dichiarato: “Ci pregiamo di avere sul territorio emiliano un’impresa performante, che ha raddoppiato il fatturato in pochi anni, guadagnando la fiducia del mercato, con un’ampia gamma di prodotti di alta qualità. Una realtà che ha saputo con le sue strategie offrire opportunità al nostro territorio, un nuovo modo di concepire i prodotti della panificazione, prestando attenzione ai gusti della tradizione, e una forte attenzione alla visione strategica di medio lungo periodo, come testimonia anche ultimamente l’abbrivio di un nuovo piano di sviluppo industriale.

È da molti mesi che assistiamo ad una situazione di tensione che in alcune circostanze si è addirittura deteriorata in momenti di violenza, mettendo a rischio l’incolumità di tutti, lavoratori e forze dell’ordine, in primis.

Ci auguriamo che la ragionevolezza del dialogo e del confronto prevalga, pur nel rispetto dei ruoli, a favore dell’apertura di un tavolo tra le parti che porti velocemente ad un punto di convergenza, che deve necessariamente assecondare la sostenibilità della strategia di crescita dell’impresa dalla quale potranno derivare nuove opportunità di occupazione.

Dobbiamo con grande senso di responsabilità essere tutti consapevoli che non possiamo più accettare queste situazioni, che smorzano le dinamiche positive di crescita, delle imprese e dell’occupazione, e che non rappresentano più un territorio come il nostro, connesso ai mercati internazionali”.