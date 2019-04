Terramara di Montale, con Reponi “alla ricerca del panino perduto”

Domenica 7 aprile, come ogni prima domenica del mese, si entra gratuitamente al Parco Museo archeologico all’aperto della Terramara di Montale. E sia al mattino sia al pomeriggio si andrà con Daniele Reponi “alla ricerca del panino perduto”.

È questo, infatti, il titolo dell’iniziativa inedita che domenica, con il sostegno anche di Conad – Montale Rangone, porta per la prima volta al villaggio ricostruito dell’Età del Bronzo il “non chef tv” Daniele Reponi. In una giornata dedicata all’alimentazione, i visitatori del Parco potranno gustare “preistorici” panini gourmet creati tra recupero della tradizione e insoliti abbinamenti, sperimentando l’accurata ricerca delle materie prime che ha fatto di Reponi il “mago del panino”.

Lo staff di archeologi del museo, guidando il pubblico dall’area archeologica di Montale alla ricostruzione del villaggio terramaricolo, illustreranno le dinamiche di produzione e consumo di cibo nelle Terramare. Degustazioni e racconti dello chef hanno inizio alle 11.30 e alle 17.

Il Parco di Montale è aperto nei consueti orari 9.30-13.30 e 14.30-18.30 con ultimi ingressi alle ore 11.45 e 17.30; le visite guidate si svolgono con partenza ogni 45 minuti al mattino fino alle 11 e al pomeriggio fino alle 16.15, per lasciare poi spazio a Reponi. In caso di forte maltempo il programma potrebbe subire variazioni

Reponi ama dire di sé che non è uno chef. Ha lavorato in diversi locali con la fortuna d’incontrare persone che gli hanno trasmesso l’amore per la buona cucina e per la qualità delle materie prime, e l’importanza di convivialità e accoglienza.

È storia recente quella che lo vede creatore di panini a “La prova del cuoco” su Rai Uno. Ed è la sua passione per i romanzi che ha dato vita a quella che è diventata la sua specialità: il panino raccontato. Ogni panino è creato e condito dal racconto dei prodotti, dei produttori, e delle storie che vi sono dietro.

Programma completo e informazioni per organizzare la visita sul sito (www.parcomontale.it email museo@parcomontale.it). Facebook “parcomontale”.