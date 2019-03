“Studenti & docenti reggiani contro i falsi miti della cultura mafiosa” rinviato al 18 marzo

La testimonianza di Alessandra Clemente, figlia di Silvia Ruotolo, vittima innocente di camorra, oggi assessore ai Giovani del Comune di Napoli, domani mattina, sabato 2 marzo, non ci sarà, tant’è che il convegno “Studenti & docenti reggiani contro i falsi miti della cultura mafiosa”, a causa dell’assenza dell’ospite principale, trattenuta in Campania, è stato rinviato a lunedì 18 marzo, non più in un’aula di Unimore, ma presso la sala conferenze di Confcooperative, dalle 10,30 alle 12,30. In quella sede, avrà quindi luogo anche la consegna dei libri alla “biblioteca dell’illegalità”. Alessandra Clemente chiede scusa ai ragazzi, ai docenti, ai dirigenti, agli organizzatori e alle istituzioni promotrici.