Cambia il Dirigente del Commissariato di Polizia di San Giovanni in Persiceto

Domani ci sarà l’avvicendamento tra il Vice Questore Marco Gianfrancesco e il Vice Questore Aggiunto dott. Felice Palamara che diventerà il nuovo Dirigente del Commissariato di Polizia di San Giovanni in Persiceto (BO).

Trentaseienne di origine calabrese, sposato e laureato in giurisprudenza, il nuovo Dirigente ha già svolto il proprio servizio nella città di Bologna come Funzionario con delega al Commissariato di Polizia Due Torri San Francesco.

In Polizia da circa 10 anni ha conseguito un master in scienze della sicurezza a Roma, ha prestato servizio per circa 4 anni nella città di La Spezia per poi essere trasferito a Bologna.

Il dott. Felice Palamara ha dichiarato di essere contento di questo nuovo incarico sia per la propria carriera professionale sia per la nuova esperienza lavorativa che gli permetterà di conoscere ulteriormente il territorio della Provincia di Bologna.

Ha annunciato inoltre che continuerà sulla strada del suo predecessore ovvero con il capillare controllo del territorio in collaborazione con le altre Forze di Polizia.

L’intento sarà quello di rendere il territorio più sicuro e aumentare il senso di sicurezza dei cittadini.