Provvedimenti antismog, oggi ultimo giorno di misure emergenziali

Dopo il blocco alla circolazione , in vigore da martedì 12 febbraio alla giornata di oggi, giovedì 14 febbraio, di tutti i veicoli (auto e commerciali) diesel euro 4, oltre ai diesel euro 0-1-2-3 e ai benzina euro 0–1 e le ulteriori misure che riguardano in particolare i generatori di calore, oggi il bollettino ARPAE segna bollino verde. Da, sono sospese quindi le misure emergenziali, previste dagli accordi regionali, a Bologna, Imola e nei dieci comuni dell’agglomerato, in caso di sforamento delle polveri sottili per tre giorni consecutivi.