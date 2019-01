Colorno: ultimi giorni per iscriversi al corso allenatori

Mancano davvero pochi giorni al corso allenatori organizzato dalla società gialloverde in collaborazione con le federazioni sportive. L’evento, di assoluta rilevanza, vedrà salire in cattedra l’allenatore Paolo Gatti, uno tra i massimi esponenti della periodizzazione tattica in Italia. Allenatore Uefa A, nonché docente Figc e UniMi. Gatti ricopre anche il ruolo di presidente della AIAC di Milano.

La periodizzazione tattica

Ed è proprio la periodizzazione tattica il tema del corso, uno tra i concetti più interessanti ed innovativi dedicati al calcio moderno, che unisce la pianificazione tattica allo studio dello stress fisico dell’atleta, per trovare l’equilibrio perfetto e avere successo in campo.

L’iniziativa virtuosa è stata fortemente voluta ed organizzata da Mattia Bernardi, responsabile tecnico del settore giovanile di Colorno nonché allenatore dei gialloverdi. Bernardi, laureato in Scienze Motorie, è uno degli allenatori emergenti del nostro calcio, sempre molto attento alle novità e agli aspetti formativi.

Soddisfatto anche Sergio Giaroli, vicepresidente del club organizzatore e coordinatore del settore giovanile: “Questi eventi sono di grande importanza. Fare l’allenatore non è semplice, la formazione non va mai trascurata. Siamo molto felici di poter collaborare con allenatori come Paolo Gatti. Il Colorno ha scelto di impegnarsi duramente per rinnovare e rilanciare il nostro calcio ed eventi come questo testimoniano la concretezza del nostro intento. Mi auguro di vedere tanti mister in sala, questo può solo fare bene al nostro calcio”.

Le modalità per iscriversi

Gli allenatori interessati possono contattare direttamente la struttura scrivendo alla mail info@colornocalcio.com o chiamare il numero 338-4028952. Gli allenatori iscritti parteciperanno a 3 seminari dedicati all’argomenti, di cui uno in campo. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il corso è in programma il 9, il 16 e il 23 febbraio, dalle 8.30 alle 13.30. Il costo, per gli associati Aiac, è di 120 euro. Per i non associati è di 150 euro. Tutte le lezioni si terranno presso il Centro di Formazione Federale di Colorno.