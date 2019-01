Il Comune di Maranello nell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente

Il Comune di Maranello effettuerà lunedì 4 febbraio il subentro definitivo nel sistema ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi di tutti i Comuni d’Italia, istituita presso il Ministero dell’Interno. Per questo motivo l’ufficio dei Servizi Demografici, nella giornata di lunedì 4 febbraio, sarà aperto al pubblico solo per il rilascio di certificati anagrafici.

Durante la giornata non sarà possibile accettare richieste che comportino movimenti anagrafici come immigrazioni, emigrazioni, cambi casa. La nuova Anagrafe Nazionale offrirà ai cittadini residenti a Maranello e negli altri comuni subentrati in ANPR la possibilità di accedere ad un qualsiasi sportello anagrafico sul territorio nazionale, a sua volta subentrato nell’Anagrafe Nazionale, per chiedere l’emissione dei seguenti certificati: anagrafico di nascita, cancellazione anagrafica, esistenza in vita, stato civile, residenza, unione civile, anagrafico di morte, cittadinanza, stato di famiglia, contratto di convivenza, anagrafico di matrimonio, storico di cittadinanza, stato di famiglia e stato civile, stato libero. In sostanza, grazie al subentro in ANPR il cittadino potrà richiedere in ogni momento la stampa dei certificati da altri Comuni e potrà verificare i propri dati online se munito di CNS (carta nazionale dei servizi). Per fare un esempio concreto, se un cittadino di Maranello si trova in un altro Comune per trascorrere le vacanze e gli serve un certificato di residenza o uno stato di famiglia, potrà richiederlo direttamente a questo Comune purché lo stesso sia subentrato nell’ANPR.