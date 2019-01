Gabriele Romani alla Direzione Medica dell’Ospedale di Pavullo

È Gabriele Romani, 38 anni, il nuovo Responsabile della Direzione medica dell’Ospedale di Pavullo. Dall’1 febbraio succederà a Giuseppe Licitra, che nello stesso giorno prenderà servizio all’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola.

Originario di Montecatini Terme (Pistoia), ma modenese d’adozione, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Modena e Reggio Emilia, ha conseguito il Perfezionamento in Nutrizione e Benessere presso l’Università di Milano e poi la Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva; nel 2016 il Perfezionamento in Leadership in Medicina presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e nel 2018 l’abilitazione alle funzioni di medico competente in Medicina del lavoro.

Tra le sue esperienze professionali quella all’interno del Dipartimento Cure primarie dell’Azienda USL di Reggio Emilia dove si è occupato di Organizzazione dei servizi sanitari di base, per poi spostarsi a Correggio, come Responsabile organizzativo dell’Assistenza domiciliare. È membro della Commissione Ambiente e Salute dell’Ordine dei Medici di Modena. A Romani il benvenuto e gli auguri di buon lavoro da parte di tutta l’Azienda USL di Modena.