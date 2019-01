Bambini e genitori, tutti al nido a Maranello

Tornano gli appuntamenti al nido: una domenica pomeriggio rivolta in particolare ai bambini che non frequentano i nidi d’infanzia e alle loro famiglie, per conoscere il servizio, giocare e stare insieme. Appuntamento domenica 3 febbraio dalle 15.30 alle 18.30 al Nido d’infanzia Le Coccinelle. I Comuni dell’Unione del Distretto Ceramico propongono l’apertura di alcuni nidi d’infanzia la domenica pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30. L’ingresso è rivolto prioritariamente ai bambini che non sono iscritti al nidi d’Infanzia ed è gratuito. Il progetto è aperto alle famiglie con figli di età compresa da zero a tre anni, che abitano nei Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano e Sassuolo, indipendentemente dal Comune di effettiva residenza di ciascuna famiglia partecipante ed è prevista l’accoglienza dei fratelli fino a sei anni di età. Il progetto è diretto a tutta la famiglia: in (bambini e genitori sosteranno insieme all’interno del servizio) e prevede la presenza di figure di mediatori culturali, per un eventuale supporto alle famiglie straniere che ne avessero la necessità. Previsti una piccola merenda per bambini e un aperitivo di benvenuto per i genitori, la realizzazione di laboratori di gioco per adulti e bambini (es. giochi negli spazi esterni, proposte grafico-pittoriche, proposte di manipolazione di materiali naturali ecc…). Il nido d’infanzia è inquadrato, oramai anche a livello nazionale, come un servizio educativo d’interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine da tre mesi a tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, a garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa. Il nido ha finalità di formazione e socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere e dello sviluppo delle loro potenzialità, ma anche di sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative. Il progetto, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, intende permettere anche alle famiglie che non sono iscritte al nido di fare esperienza educativa di questo servizio: conoscere l’ambiente, poter osservare contesti allestiti per i bambini, proposte pensate per loro, confrontarsi con altre famiglie e con gli operatori dei servizi su tematiche per l’infanzia, oppure semplicemente giocare insieme al proprio bambino senza doversi preoccupare di altro, in un clima sereno con altri adulti e bambini. Informazioni Comune di Maranello Servizio Istruzione – Tel. 0536 240042.