Patto d’amicizia tra Vignola, Rieti e Sant’Oreste nel segno del Barozzi

Sabato e domenica scorsi, una delegazione vignolese formata tra gli altri dal sindaco Simone Pelloni e dai rappresentanti del Comitato Gemellaggi Sophie Bardiau, Giancarlo Ceci e Giorgio Malagutti, si sono recati in visita ufficiale a Rieti per sottoscrivere un Patto di Amicizia a 3 tra il Comune di Vignola, il Comune di Rieti e il Comune di Sant’Oreste, in provincia di Roma.

I tre primi cittadini di Vignola, Rieti e Sant’Oreste – rispettivamente Simone Pelloni, Antonio Cicchetti e Valentina Pini – si sono impegnati ufficialmente, con la sottoscrizione di questo atto, a collaborare tra loro e a promuovere, nei rispettivi territori, le opere di Jacopo Barozzi, detto “Il Vignola” (Vignola, 1507 – Roma, 1573). Il grande architetto vignolese, infatti, ha lasciato segni tangibili del suo operato in tutti e tre questi comuni.

Nello specifico, il Patto di Amicizia che è stato sottoscritto prevede varie azioni sintetizzate in 7 diversi punti: “stabilire legami di amicizia, collaborazione e scambio tra le municipalità per la valorizzazione dei propri territori a livello culturale, storico e artistico, attraverso le opere di Jacopo Barozzi detto Il Vignola”; promuovere lo scambio di esperienze sociali, culturali, sportive ed economiche tra le scuole, le associazioni culturali, le associazioni sportive, le associazioni di categoria; incentivare le iniziative tese all’educazione, alla formazione, alla cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica, all’ambiente, alla cultura, all’agricoltura e al turismo; fornire ai cittadini più giovani delle rispettive collettività la possibilità di confrontarsi, affinché possano ampliare i propri orizzonti culturali e rapportarsi con differenti realtà sociali; confrontare le diverse problematiche sociali, economiche e turistiche ricercando forme di interazione, scambio e sviluppo; facilitare la gestione amministrativa tra le municipalità mediante confronto delle modalità e delle esperienze di governo locale dei rispettivi territori; coniugare gli sforzi e operare sinergicamente per il successo di questo patto”.

“E’ la prima volta – ha commentato il sindaco, Simone Pelloni – che la città di Vignola sigla un patto di amicizia nel segno della cultura, in particolare per la promozione di un vignolese illustre come Jacopo Barozzi, che tanto ha dato all’architettura italiana. Ringrazio per l’ospitalità di questi due giorni – ha proseguito il primo cittadino – la comunità di Rieti, dove il nostro Barozzi è conosciuto e apprezzato col nome di “Vignola”, un appellativo che contribuisce a dare lustro e immagine positiva alla nostra città. Ringrazio inoltre Elisabetta Occhiodoro, presidente del locale Comitato Gemellaggi, che ha condotto la nostra delegazione in visita ai monumenti lasciati dal Vignola nella città di Rieti. Ora, aspettiamo presto le due delegazioni di Sant’Oreste e Rieti a Vignola, per dare continuità a questo patto di amicizia che abbiamo sottoscritto con grande convinzione, allo scopo di riconoscere pubblicamente e ufficialmente il genio del nostro ex concittadino Jacopo Barozzi”.