Ubriachi alla guida, due uomini denunciati dai carabinieri a Maranello

Ieri, durante un servizio di controllo, i militari della locale Stazione hanno fermato alcune auto trovando due conducenti ebbri. Alle 1,30, in via Vignola, è toccato ad un autotrasportatore 37enne residente a Maranello che, alla guida della sua autovettura, sottoposto al alcol test e stato trovato con tasso di alcolemia 1,56 g/litro. Poco più tardi, alle 3.45 in via Circonvallazione, è stata la volta di un 35enne residente a Fiorano, alla guida con tasso di alcol pari a 1,1 9g/litro. Per entrambi i conducente è scattato il ritiro della patente e la denuncia in stato di libertà.