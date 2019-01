Bologna: Saputo incontra i tifosi

A Bologna un cordone di sicurezza della polizia ha presidiato l’ingresso laterale allo Stadio Dall’Ara al termine della partita Bologna-Frosinone, come noto finita 4-0 per gli ospiti. Dopo il terzo gol della squadra laziale, i tifosi rossoblu hanno iniziato a lasciare la tribuna centrale e la curva. Si sono levati cori all’indirizzo dell’amministratore delegato della società e alcuni tifosi si sono radunati in via dello Sport, nei pressi dell’ingresso da cui anche i dirigenti accedono allo stadio. A quel punto il presidente del Bologna, Joey Saputo, scortato dalla polizia, è uscito per un confronto e per raccogliere lo sfogo, civile nei toni, ma fermo nella sostanza, dei portavoce della curva. Al termine dell’incontro Saputo ha raccolto anche un applauso dai tifosi.

“Oggi la squadra sul campo ha fatto pietà, abbiamo perso senza carattere, sono molto deluso per come abbiamo giocato” ha detto Saputo. Per conoscere il destino di Pippo Inzaghi, considerato vicinissimo all’esonero, ha detto però che bisognerà attendere domani. “Le decisioni le prendiamo domani – ha detto in sala stampa – una cosa che non voglio fare è prendere le decisioni con la testa calda. Ma le cose cambieranno, abbiamo fatto errori e dobbiamo correggerli il più presto possibile”.