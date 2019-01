Calcio: Sassuolo-Cagliari 3-0

Torna alla vittoria il Sassuolo nella 21ma giornata di Serie A e lo fa sul campo di casa: al Mapei Stadium batte il Cagliari 3 a 0.

Neroverdi in vantaggio al 9° con Locatelli e raddoppio a primo tempo gia scaduto con Babacar su rigore. Il Sassuolo consolida la vittoria di oggi all’87mo con una rete di Matri.

Tre punti che portano i neroverdi a 29 in classifica, in piena corsa per una posto in Europa.

IL TABELLINO

Sassuolo-Cagliari 3-0

Marcatori: 9′ Locatelli (S), 45+4′ rig. Babacar (S), 87′ Matri (S)

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Magnanelli (75′ Duncan), Bourabia; Berardi, Babacar (69′ Matri), Djuricic (65′ Boga).

A disp: Pegolo, Satalino, Lemos, Ferrari, Dell’Orco, Adjapong, Brignola, Scamacca, Di Francesco.

All. Roberto De Zerbi

CAGLIARI: Cragno; Srna (77′ Padoin), Pisacane, Ceppitelli, Lykogiannis (46′ Farias); Ionita, Cigarini (63′ Birsa), Barella; Faragò, Joao Pedro, Pavoletti.

A disp: Rafael, Aresti, Romagna, Pajac, Bradaric, Deiola, Verde, Lella.

All. Rolando Maran

Arbitro: Irrati di Pistoia

Assistenti: Di Iorio di Vco – Vecchi di Lamezia Terme

Quarto ufficiale: Guccini di Albano Laziale

VAR: Fabbri di Ravenna – Di Vuolo di Castellammare di Stabia

Ammoniti Barella (C), Peluso (S)