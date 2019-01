Regione: arriva dieta anti-influenza con arance e kiwi

Con l’arrivo del picco dell’influenza, previsto in Emilia Romagna per la fine di gennaio, arrivano anche i frutti della salute per eccellenza: kiwi dei produttori emiliano romagnoli e arance dei produttori del Mezzogiorno d’Italia saranno protagonisti nei mercati contadini di Campagna Amica dell’Emilia Romagna nel prossimo fine settimana del 26 e 27 gennaio. Lo annuncia Coldiretti Emilia Romagna sottolineando che si tratta dell’iniziativa “Influenza, arance, kiwi e vitamina C” che si svolgerà in tutta Italia e che consentirà ai consumatori di andare alla scoperta delle caratteristiche qualitative e salutari di kiwi e agrumi 100 per cento made in Italy, portati sui mercati direttamente dagli agricoltori.

Kiwi e arance – ricorda Coldiretti regionale – sono tra i frutti con maggiore concentrazione di vitamina C (in media 85 milligrammi ogni cento grammi di prodotto per il kiwi e 55 milligrammi per le arance) fondamentali per rafforzare le difese immunitarie dal rischio di insorgenza dell’influenza favorita dal freddo gelido.

Nei mercati di Campagna Amica – informa Coldiretti Emilia Romagna – sarà possibile degustare e conoscere prodotti alimentari per difendersi dall’influenza. Si inizia a Reggio Emilia, in piazza Fontanesi SABATO 26 gennaio dalle 9,30 alle 12,30 con la pedalata a base di vitamina C, con un frullatore azionato grazie ad una bici; si prosegue, sempre il 26 gennaio, al mercato coperto di Campagna Amica di Ravenna in via Canalazzo 59 a partire dalle ore 10.00 con gli agrichef che presenteranno ricette anti-influenza a base di kiwi e arance. Anche al mercato coperto di Campagna Amica di Forlì, in via Bologna 75, saranno gli agrichef che valorizzeranno con le loro ricette la frutta con il maggiore concentrato di vitamina C.

Domenica 27 gennaio si passa al mercato contadino di Carpaneto Piacentino dove dalle ore 9.00 alle 12.00 verranno distribuite spremute di kiwi e arance con l’intervento di una dietista che illustrerà ai consumatori i benefici della frutta. Sempre il 27 gennaio, dalle 10.00 alle 13.00 al mercato di Campagna Amica di Largo San Francesco a Modena, verranno fatte spremute di arance di Ribera Dop dell’azienda agricola Carmelo Truncale di Agrigento e saranno presentati i cibi con il più alto di contenuto di vitamina C.

Le giornate di sensibilizzazione sulla frutta anti-influenza si concluderanno mercoledì 30 gennaio a Ferrara, dalle 10.00 alle 13.00 all’agrimercato di Grisu con un laboratorio di alcune scuole e la preparazione e degustazione di spremute di diversi agrumi.