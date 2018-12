Proseguono le testimonianze aziendali al Dipartimento di Comunicazione ed Economia Unimore

Proseguono le testimonianze aziendali al Dipartimento di Comunicazione ed Economia (DCE) di Unimore. E’ la volta di Energica Motor Company S.p.A., costruttore italiano di moto elettriche supersportive, con sede a Modena, quotato all’AIM dal 2016, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese.

Con il dott. Andrea Vezzani, responsabile finanziario dell’azienda, si affronta il tema del dialogo tra impresa e mercati finanziari, dialogo che passa attraverso i dati di bilancio e sempre più spesso tramite gli strumenti di reporting aziendale. L’appuntamento è per lunedì 10 dicembre, alle ore 14.00, presso il complesso universitario Palazzo G. Dossetti (viale A. Allegri, 9 – aula D2.5+D2.4 II piano) a Reggio Emilia, attraverso un incontro dal titolo “Il bilancio e il reporting aziendale nei rapporti con i mercati finanziari”.

L’iniziativa, aperta a tutti, è organizzata nell’ambito del corso di studi “Bilancio e modelli di reporting”, tenuto dal prof. Alessandro Savoia, docente del corso di laurea magistrale in Management e Comunicazione d’Impresa del Dipartimento di Comunicazione ed Economia di Unimore.

La testimonianza si inserisce tra le attività che intendono mettere in relazione sempre di più gli studenti con le realità aziendali. In particolare, in questa occasione si vuole sottolineare come una puntuale e precisa informativa consenta all’impresa di fare meglio comprendere agli investitori il proprio business e le prospettive di sviluppo dell’azienda, facilitando l’accesso al mercato per il reperimento delle fonti finanziarie.

Andrea Vezzani

Laureato nel 1991 in Economia e commercio presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ha poi ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista e Revisore contabile. Ha lavorato nel controllo di gestione in Foodservice System Italia S.p.A. e in Staff Service S.r.l. (società del gruppo Cremonini). E’ stato responsabile controllo di gestione e franchising manager di Foodservice System Italia S.p.A., ricoperto il ruolo di Financial Controller in McDonald’s Development Italy Inc. e Financial Controller in Think3 Inc., softwarehouse americana leader in Italia negli applicativi per la progettazione assistita da calcolatore.