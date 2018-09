Spilamberto, le iniziative alla Casa della salute per la Giornata mondiale dell’Alzheimer

In occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, la Casa della salute di Spilamberto, in via Quartieri 30, sarà aperta, sabato 22 settembre, per accogliere le cittadini e famiglie interessati al tema della prevenzione.

Durante il pomeriggio, a partire dalle ore 16, i partecipanti potranno partecipare a diverse attività come i giochi sulle emozioni e le prove per misurare le proprie capacità mnemoniche, oppure apprendere alcuni esercizi utili di ginnastica per la mente, oltre a provare una postazione laboratorio centrata sui sensi.

L’iniziativa, promossa dall’Unione Terre di castelli, in collaborazione con l’Ausl distretto di Vignola, l’Asp “G.Gasparini” di Vignola, il Comune di Spilamberto e associazioni di volontariato locali, sarà anche una occasione per conoscere i servizi messi a disposizione dei cittadini ed entrare in contatto con gli operatori sanitari e sociali, fare domande e ottenere informazioni utili in un contesto informale.

Partecipano medici geriatri e psicologi del Centro Disturbo cognitivi e demenze dell’Azienda Usl del distretto di Vignola, le operatrici dei Centri di incontro dell’Asp, del Centro per le Famiglie dell’Unione Terre di Castelli e volontari delle associazioni locali, tra cui “Per non sentirsi soli” e “Movimento è salute”.

Interverranno anche Emilia Muratori, presidente dell’Unione Terre di castelli, Umberto Costantini, sindaco di Spilamberto, e Maria Pia Biondi, direttrice dell’Ausl distretto di Vignola.

Istituita nel 1994 dall’Organizzazione mondiale della sanità, la Giornata mondiale dell’Alzheimer è un’occasione per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su questa patologia dal forte impatto sociale.

Per informazioni: Centro per le Famiglie, Unione Terre di Castelli 059 777612.