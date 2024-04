Dal 3 maggio verrà attivato il velox in viale Berti Pichat a Bologna

Da venerdì 3 maggio verrà attivata la postazione di controllo della velocità in viale Berti Pichat, i velox saranno due, uno per senso di marcia. Si tratta della prima di 5 postazioni autorizzate dalla Prefettura a luglio 2023.

Nelle scorse settimane, in conformità alla normativa vigente, sono stati installati i segnali di preavviso e di localizzazione dei dispositivi fissi di “rilevamento elettronico della velocità” contraddistinti dall’icona della Polizia Locale, in entrambi i sensi di marcia e ripetuti sul lato sinistro della carreggiata.

L’obiettivo del progetto è ridurre le infrazioni ai limiti della velocità che possono causare incidenti o aggravarne l’esito.

Per informare gli utenti della strada dei nuovi dispositivi e per contenere il più possibile le sanzioni, a monte di tutte le postazioni sono stati installati:

pannelli che ricordano ai conducenti il limite di velocità di 50 km/h previsto all’interno del centro abitato per questo tipo di strade con lampeggianti e display indicante la velocità;

segnali temporanei di preavviso di “rilevamento elettronico della velocità” con sfondo giallo che evidenzieranno ulteriormente e per un certo periodo di tempo la presenza dei dispositivi;

rallentatori ottici e rallentatori acustici.

Dall’indagine sulle strade con il valore più alto di densità di incidentalità (ossia il rapporto tra il numero di incidenti causati da velocità non adeguata e la lunghezza della via in km) nel periodo 2016-2021, questo tratto stradale risulta tra quelli con il maggior numero di incidenti in città.

Infatti, gli incidenti avvenuti nel 2016-2021 nel semianello nord dei viali sono stati 308 e gli ultimi dati sull’incidentalità relativi al 2022 e al 2023 confermano la pericolosità in viale Berti Pichat con 21 feriti.

Le sanzioni per chi non rispetta il limite di velocità

I conducenti che non rispettano il limite di velocità violano l’articolo 142 del Codice della Strada. Questi i valori delle sanzioni previste:

da 1 a 10 km/h oltre il limite dei 50: 42 euro

da 11 a 40 km/h oltre il limite dei 50: 173 euro e 3 punti sulla patente;

da 41 a 60 km/h oltre il limite 50: 543 euro, 6 punti e sospensione della patente;

più di 60 chilometri oltre il limite: 845 euro, 10 punti e sospensione della patente.

Tali sanzioni vengono applicate in caso di violazione commessa tra le 7 e le 22; se la violazione è commessa tra le 22.01 e le 6.59, il valore della sanzione viene incrementato del 30%.

Gli altri dispositivi fissi per il rilevamento elettronico della velocità autorizzati dalla Prefettura saranno attivati nei prossimi mesi in viale Ilic Uljanov Lenin, viale Sergio Cavina viale Palmiro Togliatti e viale Vittorio Sabena.