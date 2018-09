Presentate le attività in programma per il 50ennale del Dipartimento di Economia Marco Biagi

ll Dipartimento di Economia Marco Biagi, erede della Facoltà di Economia, nel 2018 festeggia i suoi primi cinquant’anni e lo vuole fare con tutti coloro che hanno favorito il raggiungimento di questo traguardo.

Il 50° sarà l’occasione per ripercorrere alcuni dei momenti più significativi della nostra storia, coinvolgendo i docenti, il personale e gli studenti che in questi anni hanno reso Il Dipartimento una realtà importante per il suo contributo alla ricerca scientifica, alla formazione dei giovani e per il suo impegno nella società.

Riteniamo che il miglior modo di celebrare il passato sia quello di far capire la ricchezza della nostra esperienza attraverso una programmazione di attività che avrà luogo nel corso di tutto l’anno accademico 2018-19.

Una parte rilevante delle iniziative riguarderà i convegni e le conferenze che verteranno su temi riguardanti le prospettive dei sistemi economico-sociali, del mondo del lavoro, della gestione delle imprese, delle professioni.

Ripercorreremo l’esperienza di internazionalizzazione del Dipartimento confrontandoci con i docenti e gli studenti degli atenei stranieri con cui abbiamo instaurato in questi anni importanti collaborazioni internazionali.

Protagonista della storia del Dipartimento, la Biblioteca Sebastiano Brusco sarà promotrice di una serie di incontri che ripercorreranno la produzione scientifica dei suoi docenti nei 50 anni trascorsi.

Tante le iniziative scientifiche e culturali svolte in collaborazione con la Fondazione Marco Biagi, a cui il Dipartimento è legato, sin dalla nascita della Fondazione nel 2002, da una piena condivisione degli obiettivi di ricerca e di formazione.

Ampio spazio verrà riservato a diverse attività culturali e aggreganti, capaci di coinvolgere tutta la cittadinanza.

A corredo della programmazione, un sito web dedicato – unitamente a un’innovativa rete di social media dedicati al 50° – diventerà il principale strumento di comunicazione e contenitore della documentazione delle attività, contribuendo così alla creazione di un archivio interattivo.

Un programma così ricco di iniziative scientifiche e culturali rivolte non solo all’Università, ma anche alla cittadinanza, non poteva essere realizzato senza il sostegno e il patrocinio delle principali istituzioni locali. In particolare, la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, principale sponsor del 50°, ha condiviso la programmazione delle attività e sostenuto tutte le iniziative, con la sensibilità caratteristica di un’istituzione particolarmente attenta alle finalità culturali dei progetti e alla loro ricaduta territoriale.

Calendario delle attività principali:

4 ottobre 2018, ore 10, Fondazione Marco Biagi

GIORNATA INAUGURALE

Il momento di apertura ufficiale delle attività. Sarà ospite Romano Prodi, che terrà una Lectio Magistralis dal titolo Europa ed Italia nella tenaglia globale.

Interverranno il Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia Angelo Oreste Andrisano , il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelii, il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena Paolo Cavicchioli, e il Direttore del Dipartimento di Economia Marco Biagi Giovanni Solinas.

Attività scientifiche

Convegni e seminari

La finanza pubblica verso la legge di bilancio per il 2019, Dipartimento di Economia Marco Biagi, 12 ottobre 2018;

Diritti e risorse nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Un dialogo tra costituzionalisti e giuslavoristi, Fondazione Marco Biagi, 15 ottobre 2018;

Il datore di lavoro liquido. Gruppi, reti d’impresa e soggettività diffuse, Fondazione Biagi, 19 ottobre 2018;

Politiche del lavoro e salute mentale, Dipartimento di Economia Marco Biagi, 25 ottobre 2018;

Contro la disuguaglianza: come e perché. Un manifesto, Dipartimento di Economia Marco Biagi, 9 novembre 2018;

Misurazione del ben-essere, politiche pubbliche e bilancio di genere, gennaio 2019;

Crisis in the European Monetary Union: A Core-Periphery Perspective, febbraio 2019;

Un decennio di regole finanziarie anticrisi. Come la gestione bancaria ha risposto alle domande dell’economia?, Modena, 1°marzo 2019;

Alle frontiere della ricerca: i contributi degli economisti laureati a Modena, 8 marzo 2019;

XVII Convegno Internazionale in ricordo di Marco Biagi, Fondazione Biagi – DEMB, marzo 2019;

Digital Economics: come la tecnologia digitale sta cambiando l’attività economica e il modo di interpretarla, aprile 2019;

Annual meeting dell’Associazione di Storia Economica, giugno 2019;

La crescita internazionale del sistema economico locale: il contributo formativo e di ricerca del DEMB, giugno 2019.

Workshop e tavole rotonde

Le prospettive della professione del commercialista: un incontro con gli ex alunni, novembre 2018;

Economia e…., l’Economia a confronto con altre scienze, dicembre 2018;

BOMOPAV Economic meeting, a joint initiative of members of the Departments of Economics of the University of Bologna, Modena – Reggio, Padova and Venezia, aprile 2019.

11 ottobre 2018, ore 19.00, Castello di Formigine

LEZIONI PER LA CITTA’

Ciclo di lezioni a carattere divulgativo sui principali temi del dibattito economico, in collaborazione con l’Università Popolare di Formigine, che proseguirà con cadenza settimanale fino alla fine dell’anno

Primo incontro: Che ruolo ha lo Stato nelle economie di oggi?, 11 ottobre 2018, ore 19.00, Castello di Formigine

13 ottobre 2018, ore 14, Parco Novisad

CORRIECONOMIA

Momento di aggregazione per studenti, docenti, personale e cittadini. Questa corsa non agonistica, organizzata in collaborazione con l’Associazione Sportiva La Fratellanza, sarà aperta a tutti, con particolare attenzione verso gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori.

11 dicembre 2018

IN RICORDO DI FRANCA STAGI

Convegno incentrato sulla figura della progettista, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Modena, in concomitanza con l’inaugurazione della mostra La città del Novecento e il suo futuro, a cura dell’Ufficio Ricerche e Documentazione sulla storia urbana del Comune di Modena.

Saranno esposte in mostra riproduzioni dei principali disegni, fotografie e documenti di progetto relativi al recupero e restauro dell’ex Foro Boario di Modena, ora sede del Dipartimento di Economia.

Attività in programma nel corso dei prossimi mesi:

International_Demb

Settimana dell’internazionalizzazione (6-11 maggio 2019)

Il Dipartimento di Economia Marco Biagi è da sempre particolarmente attivo nelle attività di didattica a livello internazionale. La partecipazione al programma Erasmus è divenuta attività qualificante dell’offerta formativa, caratterizzandosi per un numero rilevante di outgoing e incoming students.

Sono quindi previste diverse attività che coinvolgeranno docenti e studenti italiani e stranieri che hanno partecipato a questa importante esperienza.

EX ALUNNI

Il coinvolgimento degli ex alunni nella attività sarà un’ulteriore occasione per informare e sensibilizzare i nostri studenti sulle prospettive del mercato del lavoro e sulle competenze e conoscenze richieste nei diversi ambiti lavorativi. Testimonianze, incontri e approfondimenti tematici si alterneranno durante l’anno di festeggiamenti.

50 anni di idee e di libri

Il progetto ripercorre la produzione scientifica che ha caratterizzato la storia del Dipartimento. In collaborazione con la Biblioteca di Economia Sebastiano Brusco, sono stati selezionati un centinaio di volumi pubblicati dai docenti e ricercatori che hanno insegnato o che tuttora insegnano in Dipartimento. Alcuni degli autori verranno invitati a tenere un ciclo di incontri aperti al pubblico, per approfondire, attraverso i libri pubblicati, i principali temi su cui si è concentrata l’attività di ricerca del Dipartimento.

Attività culturali

Le interviste impossibili – in collaborazione con Emilia Romagna Teatro

Incontri didattico teatrali per raccontare il pensiero di alcuni importanti economisti del secolo scorso.

Proiezioni Economiche

Una rassegna cinematografica che raccoglie film incentrati sui temi economici di maggiore rilevanza nel dibattito pubblico.

Short on work

Ideato e prodotto dalla Fondazione Marco Biagi, Short on work è un concorso che promuove opere audiovisive documentaristiche per favorire la ricerca interdisciplinare sul lavoro contemporaneo.

Lezioni – spettacolo – in collaborazione con Emilia Romagna Teatro

Questo ciclo si inserisce nel progetto di Teatro partecipato di ERT

La Biblioteca di Economia Sebastiano Brusco

La Biblioteca della Facoltà di Economia, oggi “Biblioteca di Economia Sebastiano Brusco” nacque nel 1969 per impulso, tra gli altri, di Sebastiano Brusco (1934-2002), docente di Economia e Politica Industriale, al quale dal 2002 è intitolata.

La Biblioteca è specializzata in discipline economiche e sociali e possiede, in particolare, una ricca collezione di periodici costituita principalmente da serie, in gran parte complete, delle più importanti riviste di economia europee e americane.

Dal 1993, la Biblioteca occupa circa 2.500 metri quadrati del piano terra del Palazzo del Foro Boario, dispone di una sala di lettura con 320 posti e ha una dotazione di: oltre 240.000 volumi; 4.000 testate di periodici cartacei, di cui 600 in abbonamento cartaceo; accesso in rete di Ateneo a circa 15.000 riviste elettroniche.

Oltre ai servizi tradizionali di prestito e consultazione, la Biblioteca offre: servizio di prestito interbibliotecario e di reperimento di documenti nazionali e internazionali; consulenza specialistica nella ricerca bibliografica; specifici servizi per l’utilizzo delle banche dati, degli strumenti software per la scrittura dei testi e per la gestione della bibliografia organizzando 2 volte l’anno il corso “La ricerca di informazioni bibliografiche, economiche e statistiche” rivolto agli studenti delle lauree magistrali con riconoscimento di 3 crediti formativi ed è inserito nell’offerta formativa del Dipartimento ospita e organizza periodicamente eventi culturali, come la presentazione di libri o approfondimento di temi di carattere economico e sociale.

Centri di ricerca del Dipartimento di Economia “Marco Biagi”

L’attività di ricerca del Dipartimento si è sviluppata coprendo un’ampia varietà di temi economici e caratterizzandosi per un approccio multidisciplinare.

Tale attività viene prevalentemente svolta nell’ambito dei Centri di ricerca del Dipartimento. Questi promuovono e realizzano ricerche, favorendo la formazione di gruppi di lavoro interdisciplinari, organizzano conferenze e seminari di approfondimento tematico, erogano premi, borse di studio e assegni di ricerca, collaborano con enti di ricerca nazionali e stranieri, svolgono attività di consulenza per enti pubblici e privati.

Le principali aree tematiche promosse dai Centri di ricerca riguardano: la macro e microconomia con approfondimenti sui cicli economici e le teorie della crescita, la gestione economico-finanziaria delle imprese e degli intermediari finanziari, le politiche pubbliche e territoriali e i loro effetti distributivi, le relazioni industriali/di lavoro e di organizzazione del lavoro.

L’attività dei ricercatori si traduce ogni anno in numerose pubblicazioni su volumi e riviste scientifiche nazionali e internazionali. Rilevante è il contributo al dibattito scientifico offerto attraverso la pubblicazione dei working papers.

CAPP Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche

Temi di ricerca: politiche sociali e fiscali con approfondimenti sugli effetti distributivi. Politiche pubbliche territoriali e regionali a livello nazionale ed europeo, discriminazioni di genere, economia della cultura.

working papers pubblicati (2005-2018): 164

CEFIN Centro Studi Banca e Finanza

Temi di ricerca: economia e diritto dei mercati e degli intermediari finanziari; gestione dei rischi finanziari; gestione economico-finanziaria delle imprese, sistemi assicurativo-previdenziali

working papers pubblicati (2007-2018): 72

DEAL

Centro Studi Internazionali e Comparati Diritto Economia e Lavoro

Temi di ricerca: relazioni di lavoro e relazioni industriali, politiche della formazione e placement, salute e sicurezza del lavoro.

Abilitazione all’attività di Certificazione dei contratti di lavoro e di appalto.

RECent Center for Economic Research

Temi di ricerca: macro e microeconomia, economia monetaria, econometria e previsioni economiche, economia dei cicli economici e della crescita, storia economica.

working papers pubblicati (2007-2018): 136

FONDAZIONE MARCO BIAGI

La Fondazione Marco Biagi viene istituita nel dicembre del 2002 per volere della Famiglia e dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in memoria del Professor Marco Biagi, vittima del terrorismo.

La prima sede della Fondazione viene inaugurata presso la Facoltà di Economia, il 10 marzo 2003, dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Nel gennaio 2006 trasferisce i suoi uffici presso l’Edificio XXVI Settembre, tutt’oggi sede della Fondazione.

La Fondazione Marco Biagi è una fondazione universitaria di Unimore e svolge attività progettuali, gestionali e di supporto all’attuazione delle finalità universitarie, in particolare per quanto attiene la cosiddetta Terza Missione.

Seguendo questo indirizzo, cura la progettazione, la promozione e la gestione di master e di corsi professionalizzanti post-laurea per diversi Dipartimenti dell’Università.

La Fondazione fin dalla sua istituzione ha sviluppato una stretta collaborazione con il Dipartimento di Economia Marco Biagi, promuovendo, in stretta sinergia con i suoi docenti, iniziative su più ambiti, quali ricerca, formazione, tirocini formativi, placement e public engagement.

Tra queste attività si segnala in particolare il corso di dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione.

***



Il Dipartimento di Economia “Marco Biagi”

Storia

Sono trascorsi 50 anni dalla nascita della Facoltà di Economia, inizialmente collocata nella sede di viale Berengario.

Il Comitato Tecnico che la istituì si era infatti riunito la prima volta il 23 settembre 1968 ed era composto da personalità di grande prestigio del mondo accademico: economisti, giuristi, esperti di governo d’impresa, statistici.

Dalla sua istituzione fino al 1993, la Facoltà si identifica con il suo unico Corso di laurea in Economia e Commercio, articolato in diversi indirizzi di durata quadriennale.

Nel 1974 la Facoltà si trasferisce al Direzionale 70, in via Giardini. Dopo vent’anni, nel 1994, la Facoltà trova sede definitiva nello storico edificio del Foro Boario, restaurato dall’architetta Franca Stagi. Con la nuova denominazione di Facoltà di Economia vengono attivati altri due corsi di Laurea quadriennale – Economia Aziendale ed Economia Politica – e due diplomi universitari di durata triennale – Economia e Amministrazione delle Imprese e Commercio Estero – rispondendo alle esigenze formative del territorio.

Da allora, l’offerta formativa si è ulteriormente ampliata con l’attivazione di tre Corsi di Laurea Triennali, cinque Corsi di Laurea Magistrale, Master, Corsi di Perfezionamento e un Dottorato di ricerca.

L’8 ottobre 2003, il Consiglio di Facoltà e il Senato Accademico dell’Ateneo deliberano l’intitolazione della Facoltà a Marco Biagi, in memoria del suo docente vittima del terrorismo. Su iniziativa della famiglia, dell’Università e della Facoltà viene istituita la Fondazione Marco Biagi con l’obiettivo di proseguire e consolidare l’attività di studi e ricerche sui temi del lavoro.

Nel 2012, il processo di riorganizzazione dell’Ateneo porta all’integrazione della gestione dell’attività didattica della Facoltà con quella di ricerca dei Dipartimenti (Dipartimento di Economia aziendale e Dipartimento di Economia politica): nasce così il Dipartimento di Economia Marco Biagi.

Dalla sua istituzione, l’attività del Dipartimento si caratterizza per la varietà delle aree di ricerca e l’impegno dei ricercatori nel tradurre i risultati degli studi in indicazioni e strumenti per le politiche in ambito economico-gestionale.

A questa attività di ricerca si accompagna la qualità e intensità dei rapporti che il Dipartimento ha saputo costruire con le istituzioni, le associazioni e con la cittadinanza. Si tratta di esperienze di carattere formativo, culturale e di supporto alle decisioni economiche che hanno contribuito ad innalzare le conoscenze e le competenze professionali e gestionali del nostro territorio.

