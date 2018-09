Via Emilia Festival prosegue a Rubiera con il concerto dei Modena City Ramblers

Venerdì 21 settembre, alle ore 21.30, in Piazza del Popolo a Rubiera, il Via Emilia Festival prosegue con il concerto dei Modena City Ramblers.

“Il 21 settembre – dice Emanuele Cavallaro, sindaco di Rubiera – arriveranno in piazza i Modena City Ramblers: una buona parte della loro musica è nata a Rubiera –controllate sui dischi-. E un loro pezzo canta di “Sant’Agata e del viottolo del Cane”: posti ben noti da San Faustino in giù.”

Il 21 settembre i Modena City Ramblers animeranno Piazza Del Popolo con Sulla strada controvento tour. La storica folk band emiliana proporrà alcuni brani estratti dall’ultimo album “Mani come rami, ai piedi radici” (2017, Modena City Records), alternati a dei loro grandi classici. Il nuovo tour è partito dalla capitale il 24 febbraio 2018, per la Manifestazione nazionale “Mai più Fascismi. Mai più Razzismi”. “Mani come rami, ai piedi radici” è composto da 13 tracce che non fanno riferimento alcuno a episodi di cronaca ed eventi storici, a differenza del doppio cd del 2013 “Niente di nuovo sul fronte occidentale”. Resta invece tutto il mondo espressivo caro alla band, dove la poesia si accompagna alla verve istrionica del dialetto, ma anche dello spagnolo e dell’inglese; incroci che rispecchiano la voglia di conoscere e incontrare, musicalmente di sperimentare e intrecciare stili e linguaggi. A differenza dei loro ultimi lavori, i Modena City Ramblers in questa nuova avventura in studio fanno tutto da soli, con l’eccezione di un’unica collaborazione di grande prestigio: la band americana Calexico, che impreziosisce di sapori desertici l’ammaliante ballata “My Ghost Town”, cantata in inglese e punto di approdo tra orizzonti morriconiani, celtici e tzigani.

I Modena City Ramblers in questo tour sono: Davide Dudu Morandi, voce; Franco D’Aniello, flauto e tromba; Massimo Ice Ghiacci, basso; Francesco Fry Moneti, violino, chitarra e plettri vari; Leonardo Sgavetti, fisarmonica e tastiere; Gianluca Spirito, chitarra e plettri; Roberto Zeno, batteria e percussioni.

Il concerto è ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

In caso di maltempo si terrà al Teatro Herberia in Piazza Gramsci a Rubiera.