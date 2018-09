Entro il 26 settembre rimozione delle biciclette in piazzale Marconi a Reggio per lavori

Per consentire a Rfi di svolgere lavori di ristrutturazione alla stazione centrale, entro mercoledì 26 settembre le rastrelliere poste su piazzale Marconi a ridosso della stazione dovranno essere liberate. I proprietari delle biciclette – avvisati tramite appositi cartelli posti in loco – dovranno rimuovere i propri mezzi.

Le biciclette ancora presenti dopo il 26 settembre saranno rimosse e portate ai magazzini comunali di via Mazzacurati dove resteranno a disposizione degli aventi diritto per 30 giorni. Gli utenti della stazione della stazione potranno comunque usufruire dei porta biciclette poste sul retro della cabina elettrica (lato est di piazzale Marconi) e dei servizi di deposito bici a pagamento presenti al piano -1 di piazzale Marconi (Velostazione) e in via Turri 4/A (Bicittà-BiciBox).

Al termine dei lavori di ristrutturazione, indicativamente a gennaio 2019, le rastrelliere rimosse verranno ricollocate nelle attuali posizioni.