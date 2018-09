Bologna capitale del basket con i Campionati Nazionali AICS

Una città indissolubilmente legata alla pallacanestro: per questo, non poteva che essere Bologna ad ospitare i Campionati Nazionali di Basket AICS, in programma da venerdì prossimo, 21 settembre, fino a domenica negli impianti sportivi cittadini. Sarà un weekend di sport giocato, ma anche di promozione dell’attività fisica e della cultura sportiva, come da tradizione dell’Associazione Italiana Cultura Sport, uno dei principali Enti di promozione sportiva del Paese con il suo milione di associati ed oltre 10mila circoli in tutto il Paese.

Il programma del weekend prevede tre giorni di gare, tutte ad ingresso gratuito ed ospitate in differenti impianti sportivi: Centro Sportivo Corticelli, Centro Sportivo Barca e CRB di via Marzabotto. In palio ci sono i titoli iridati AICS nelle categorie Senior Maschile e Under 16 Maschile; a contenderseli, 300 partecipanti tra atleti, staff tecnici ed accompagnatori, facenti capo a circa 15 differenti società provenienti da tutta Italia.

Insieme ad appassionati ed amatori, per il torneo Senior scenderanno sul parquet anche campioni e giocatori noti al grande pubblico della serie A come Andrea Sciarabba, già in forza alla Fortitudo Bologna, e Manuel Stignani, con un passato a Modena ed oggi capitano della Nazionale italiana Over 40 campione del mondo e vicecampione d’Europa. Ai Campionati Nazionali AICS sarà presente, in panchina, anche l’allenatore di questa squadra, Vincenzo Ritacca. Non da meno sarà il Campionato Under 16, che vedrà in campo circa 60 titoli giovanili per un torneo di altissimo livello.

Il Campionato Nazionale di Basket AICS è l’appuntamento conclusivo della 27esima edizione di Verde Azzurro, manifestazione nazionale che ha visto anche l’assegnazione dei titoli iridati di Atletica leggera, Beach Tennis, Beach Volley, Bocce (Petanque), Pallavolo, Pattinaggio artistico e Tennis.

Organizzata dalla Direzione Nazionale AICS Dipartimento Sport con la collaborazione del Comitato Regionale AICS Emilia Romagna e dei Comitati Provinciali di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, l’iniziativa si avvale del sostegno delle Istituzioni locali, tra cui il Comune di Bologna. Per informazioni: www.aics.it.