Il Prefetto di Modena Maria Patrizia Paba ha convocato per il 18 settembre in Prefettura una riunione urgente per l’esame della situazione scolastica a Serramazzoni, in vista dell’individuazione di soluzioni che consentano il celere avvio ed il regolare svolgimento dell’anno scolastico

Al tavolo della Prefettura sono invitati il Sindaco di Serramazzoni, la Regione, la Provincia, l’Autorità scolastica.