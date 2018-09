Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 18 settembre

Molto nuvoloso o coperto sul settore centro-occidentale; nuvoloso su quello orientale e sulla costa. Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e/o temporale, anche organizzate in linee temporalesche, che interesseranno alternativamente l’intero territorio regionale. Esaurimento in serata-nottata. Temperature: in diminuzione, minime fra 20 e 23 gradi; massime fra 23 e 25 gradi. Venti: deboli di direzione variabile con rinforzi e raffiche nelle aree interessate da temporale. Mare: poco mosso o quasi calmo.

(Arpae)