‘Grandezze & Meraviglie 2018’: martedì 18 settembre a Palazzo Ducale Sassuolo

Martedì 18 settembre al Sassuolo al Palazzo Ducale alle 20.30, Grandezze & Meraviglie presenta “Santa Editta. Vergine e monaca, Regina d’Inghilterra” con voci soliste e Stradella Y Project diretto da Andrea De Carlo.

Questo oratorio, una sorta di mini opera a tema sacro-drammatico, vide due esecuzioni modenesi nel 1684 e 1692 presso l’Oratorio di San Carlino Rotondo e fa parte del genere musicale più amato da Francesco II d’Este che in 20 anni fece eseguire oltre 120 titoli diversi. Il duca aveva anche una speciale passione per la musica di Stradella, e si prodigò per ottenerne gran parte della produzione musicale, ora conservata presso la Biblioteca Estense. Lo spettacolo rientra nella collaborazione pluriennale con lo Stradella Festival, per la riscoperta e riproposta delle composizioni del musicista. I personaggi sono Santa Editta il (soprano Cristina Fanelli), Humiltà, Nobiltà (il soprano Paola Valentina Molinari), Grandezza (il contralto Chiara Brunello), Bellezza (il tenore Leopoldo Punziano) e Senso (il basso Andrzej Lenart) Le splendide arie si alternano a recitativi, il tutto accompagnato da una musica nobile e luminosa. La vicenda narra di santa Edith di Wilton (961-984), inglese, che divenne monaca in giovane età e che rifiuta di diventare Badessa e successivamente, offertole il trono inglese, rifiuta anche questo. Nonostante questo in vita amò il lusso e ai rimproveri del vescovo di Winchester rispose che solo Dio poteva giudicare le sue azioni e di guardare oltre le apparenze. Fu fatta santa per volontà del fratellastro. Il tema sembra alludere alla sofferta vicenda di Maria Beatrice d’Este, sorella di Francesco II, che invece dovette suo malgrado rinunciare alla corte estense di Modena-Sassuolo per diventare prima Principessa di York e successivamente Regina d’Inghilterra, nonostante la sua aspirazione a diventare monaca. Di Santa Editta rimane una sola partitura, conservata presso la Biblioteca Estense di Modena, che raccoglie molti manoscritti stradelliani e insieme a questa si trovano anche i libretti delle due esecuzioni modenesi. Per motivi storici si può ipotizzare che l’oratorio sia stato composto ed eseguito a Roma nella prima metà degli anni Settanta del Seicento su un testo del nobile romano Lelio Orsini, principe di Vicovaro e fratello di Flavio, duca di Bracciano e amico di Stradella. Santa Editta è stato pubblicato in Cd in prima mondiale da Andrea De Carlo con il suo Ensemble Mare Nostrum nel 2016 come vol. 3 della collezione The Stradella Project.

STRADELLA Y-PROJECT

Lo Stradella Y-Project nasce nel 2011 in seno al Conservatorio A. Casella dell’Aquila con lo scopo di avvicinare giovani cantanti e strumentisti alla musica di questo grande compositore nato a Nepi nel 1639. Il suo linguaggio originale e innovativo che partendo dal contrappunto rinascimentale si proietta in avanti abbracciando tre secoli di stile è un potente strumento didattico e allo stesso tempo un ponte necessario tra l’esperienza formativa e quella professionale. In questi primi anni lo Stradella Y-Project ha dato vita a tre oratori, una serenata e un’opera, a volte prime mondiali assolute.

ANDREA DE CARLO

Nato a Roma, comincia la sua carriera musicale come contrabbassista di jazz, collaborando con musicisti di fama internazionale e registrando diversi cd. Avvicinatosi in seguito alla musica classica, svolge per molti anni un’intensa attività concertistica in tutto il mondo collaborando in qualità di primo contrabbasso con importanti enti lirici e sinfonici quali il Teatro Massimo di Palermo, l’Orchestra Regionale Toscana e l’Orchestra Regionale del Lazio. Nel 2013 crea il Festival Internazionale Alessandro Stradella a Nepi (VT), di cui è direttore artistico, base del progetto discografico The Stradella Project. Per la MA Recordings (USA) ha registrato come solista un cd di Suites per Viola da Gamba di Marin Marais (2005). Dal 2007 insegna Viola da Gamba presso il Conservatorio “A.Casella” de L’Aquila.

