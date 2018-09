Prima amichevole per la Canovi Nolo 2000

Dopo ventitré giorni di preparazione fisica in palestra ed in sala pesi, la Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo è pronta per il suo primo allenamento congiunto stagionale. Questo pomeriggio alle 18.30 Crisanti e compagne saranno di scena a San Giovanni in Marignano, in casa della OMAG Consolini Volley. Subito una partenza impegnativa per la neopromossa compagine sassolese, che si troverà di fronte una delle formazioni più accreditate del prossimo campionato di Serie A2, reduce della vittoria della Coppa Italia di A2 e dal secondo posto nelle finali play off promozione.

Coach Barbolini si presenterà al primo impegno stagionale con dodici delle sue tredici giocatrici: a Sassuolo infatti non è ancora arrivata la campionessa d’Europa Jessica Joly, che sarà invece a disposizione per l’amichevole di sabato in casa dell’Olimpia Teodora Ravenna.