Lavori Anas a Sasso Marconi e a Casalecchio di Reno

Per lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, sulla strada statale 64 Var ‘Variante di Sasso Marconi’ sarà istituito il senso unico alternato nel comune di Sasso Marconi, tra il km 1,100 al km 2,000. La fine degli interventi è prevista per sabato 11 agosto.

Per la stessa tipologia di interventi sulla tratta 436 NSA ‘Raccordo di Casalecchio sul Reno’, nel territorio comunale di Casalecchio su Reno, tra il km 0,100 e il km 0,900, saranno chiuse alternativamente le corsie di marcia e sorpasso in entrambi i sensi di marcia per una lunghezza non superiore ai 300 metri. Il provvedimento sarà in vigore fino a sabato 11 agosto.