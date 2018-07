Voucher in agricoltura, Cisl: “Altro che dignità, legalizzano caporalato”

«Altro che decreto dignità, il voucher in agricoltura è la legalizzazione del caporalato». Lo afferma il segretario generale della Fai Cisl Emilia Centrale~Vittorio Daviddi, sottolineando che nel settore agricolo il voucher si è dimostrato fallimentare.

«Lo dicono i dati, è uno strumento che danneggia gravemente il lavoro. A suo tempo lo avevano già ribadito anche i tanti lavoratori scesi nelle piazze di tutta Italia – dice~Daviddi – Come sottolineato dalla nostra segretaria nazionale Annamaria Furlan, nel settore ci sono già i contratti stagionali e in passato c’è stato un grande abuso dei voucher.

Prima di parlare di dignità e lotta al lavoro nero, sarebbe utile che il ministro Di Maio incontrasse i sindacati per capire di cosa si discute.

I voucher comportano gravi sacrifici per migliaia di lavoratori agricoli. Per questo ci appelliamo ai parlamentari modenesi, ritenendo che occorra guardare avanti, non indietro, nel ripristinare strumenti che – conclude il segretario generale della Fai Cisl Emilia Centrale – hanno portato più problemi e sfruttamento che benefici e produttività».