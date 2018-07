Domenica sera Giovanni Tizian presenta il suo libro “Rinnega tuo padre” a Modena

Fuoriprogramma all’insegna dell’impegno civile e dell’informazione contro le mafie, domenica 15 luglio alle 21 ai Giardini Ducali di Modena in corso Canalgrande, dove il giornalista del settimanale “L’Espresso” di formazione modenese Giovanni Tizian presenta il suo libro “Rinnega tuo padre” (Laterza).

L’appuntamento di domenica, a cui partecipano anche Enza Rando, vicepresidente di Libera contro le Mafie, e Giovanni Gualmini della Gazzetta di Modena, rientra nella rassegna Giardini d’Estate di Studio’s, per l’Estate modenese organizzata dal Comune col sostegno di Fondazione Cassa di risparmio di Modena ed Hera. Giovanni Tizian, dal 2011, scriveva per la Gazzetta di Modena, vive sotto scorta.

La scheda di presentazione del suo ultimo libro spiega che per un boss la famiglia conta più dei soldi e del potere. Perché mogli, figli, nipoti garantiscono la continuità dell’impero. La ’ndrangheta – la mafia più potente e ramificata al mondo – fonda la sua forza sui vincoli di sangue. È molto più di un semplice fenomeno criminale: è una cultura intrisa di violenza e di morte che si tramanda di generazione in generazione. Come le madrasse dello Stato Islamico indottrinano migliaia di adolescenti per trasformarli in martiri di Allah, così le ’ndrine allevano i bambini e li formano per un futuro da padrini. Oggi però ammaestrare la prole con le leggi non scritte del crimine ha delle conseguenze irreversibili: l’allontanamento dei minori dal nucleo familiare. È questo il nuovo fronte della lotta alle cosche. Una guerra senza esclusione di colpi, che si combatte dall’ufficio di frontiera del Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria. Dal 2012 sono quasi 50 i giovani strappati dai padrini. Il libro è il racconto delle loro vite: un viaggio-inchiesta (con documenti e interviste esclusive) nell’abisso di famiglie falcidiate da un distorto senso dell’onore. Storie di figli che rinnegano i padri, e madri coraggiose che hanno scelto di abbandonare al proprio destino i mariti, fedeli solo alla legge del clan.

Nel programma dei Giardini d’Estate gli appuntamenti sono tutti gratuiti.

