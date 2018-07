Gianpiero Piovani è il nuovo tecnico del Sassuolo Femminile

Questa mattina, presso la sede del Sassuolo Calcio, è stato definito l’accordo per conferire l’incarico di allenatore della Prima Squadra Femminile al Sig. Gianpiero Piovani. Piovani è uno dei tecnici di riferimento del movimento del Calcio Femminile e recentemente è stato insignito della “Panchina d’oro” come miglior allenatore della Serie A per la Stagione 2017/18. Un innesto importante in casa neroverde per proseguire nel progetto di sviluppo del Sassuolo Femminile.

Settore Giovanile: Luigi Piangerelli Responsabile dell’Attività di Base

Il primo volto nuovo per il Settore Giovanile del Sassuolo Calcio è quello di Luigi Piangerelli.

Proveniente dal vivaio del Cesena dove ricopriva il ruolo di Direttore Sportivo del Settore Giovanile, Piangerelli arriva in neroverde per assumere l’incarico di responsabile dell’Attività di Base. Lavorerà a stretto contatto con Francesco Palmieri occupandosi principalmente delle formazioni che vanno dai Primi Calci ai Giovanissimi Regionali Under 14.

Piangerelli sarà coadiuvato da Umberto Piazza che sarà il coordinatore dell’Attività di Base con particolare riferimento alle fasce di età più piccole.