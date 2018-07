Il quarto successo stazione per Sebastian Vettel arriva a Silverstone. Il tedesco precede Lewis Hamilton, diretto rivale nel mondiale e l’altra Ferrari di Kimi Raikkonen. Quarta l’altra Mercedes di Bottas. Safety car due volte in pista dopo gli incidenti di Ericsson e Grosjean. In classifica ora Vettel ha 8 punti di vantaggio su Hamilton, 55 su Kimi.