Di Francesco e Djuricic: “Pronti a nuove sfide”

Mette le ali, il Sassuolo, e presenta Filip Djuricic e Federico Di Francesco. Attaccante globetrotter che ha girato mezza Europa prima di ‘esplodere’ la scorsa stagione nel Benevento il primo,esterno che arriva da Bologna e, manco a dirlo, figlio d’arte il secondo.

Contratto quadriennale per entrambi e buoni propositi assortiti. «Voglio dimostrare di essere da Sassuolo, senza che si pensi al mio cognome. Lasciando Bologna ho fatto una scelta dolorosa ma necessaria, e sono contento dell’occasione di crescita che mi ha offerto il Sassuolo», le parole del Difra jr, mentre Djuricic conta su De Zerbi per consacrarsi ad alto livello. «Il mister – ha detto il fantasista serbo – è un tecnico che ha nuove idee: da parte mia so di dover lavorare per migliorare e fare più gol e assist, ma sono pronto a questa nuova sfida»