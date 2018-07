Max Verstappen su Red Bull si impone sul circuito di casa davanti alle ‘rosse’ di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel che torna in testa al Mondiale con un punto di vantaggio su Hamilton. Grosjean 4°, Magnussen 5°. Si fermano entrambe le Mercedes per problemi al motore in una domenica disastrosa. Out anche Ricciardo e Hulkenberg.