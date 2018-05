Sabato a Bologna la prima Reunion Alumni del corso di laurea magistrale in Quantitative Finance

Sabato 26 maggio, dalle 10 alle 19.30, nell’Aula Magna di Piazza Scaravilli, 2 a Bologna, si svolgerà la prima Reunion dei laureati della Laurea magistrale in Quantitative Finance della Scuola di Economia, Management e Statistica dell’Alma Mater. L’evento, organizzato in modalità convegno, metterà al centro gli studenti e gli alumni con le loro esperienze nel mondo del lavoro in un’atmosfera laboriosa e informale volta ad agevolare la circolazione delle informazioni.

Il ruolo strategico degli Alumni è ormai comunemente riconosciuto: il successo professionale di un ex-studente contribuisce ad influenzare il prestigio (rankings) dell’Università/Corso di laurea al quale era iscritto, favorendo l’aumento delle candidature e delle immatricolazioni nonché lo sviluppo di un network di stakeholders a supporto dei servizi di tirocinio e placement di Ateneo.

Obiettivo dell’evento è quello di favorire la formazione e il mantenimento di una comunità di Alumni che contribuisca a completare l’offerta formativa del corso. Gli studenti attualmente in corso avranno la possibilità, tramite la condivisione delle loro esperienze da parte degli Alumni, di focalizzare meglio il proprio futuro professionale anche tramite un programma di Mentorship organizzato e gestito direttamente dai laureati a servizio degli studenti in corso.

L’evento, quindi, oltre ad avere il primario obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza alla community, sarà un modo per sostenere il network in supporto al placement, incentivare iniziative di collaborazione per lo sviluppo di progetti legati alla didattica e promuovere attività di mentoring.

I lavori prevedono anche la strutturazione di iniziative di promozione e rappresentanza del corso in Italia e all’estero, in collaborazione con l’Associazione di ex alumni, QFAA, nata nel 2012.

La giornata inizierà con i saluti istituzionali e l’avvio dei lavori da parte del prof. Umberto Cherubini, direttore del corso, e del Prof. Angelo Paletta, Delegato del Rettore al bilancio.

Maggiori informazioni: http://www.magazine.unibo.it/calendario/2018/05/26/la-prima-qf-alumni-reunion​